Cobran diez euros solo por ver un piso para alquilar, ¿es legal esta práctica?

No obstante, según Miguel Benito, "si el alquiler va a ser inferior al año , de once meses o menos, estaríamos rigiéndonos por el Código Civil. En este caso sí que podrían cobrarnos por la visita tanto al propietario como al posible inquilino".

Además, el mes de honorarios que las agencias cobraban antes a los inquilinos ya debería formar parte del pasado, pero no es así: muchas agencias siguen buscando trampas para conseguirlo, como obligarles a firmar unos supuestos servicios de asesoría que en realidad no les han prestado a los potenciales inquilinos. De esta manera, maquillan esa comisión que legalmente ya no pueden cobrar en la actualidad.