Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (13/08/2025)

Los incendios en España: 22 activos, heridos críticos en Castilla y León y vecinos atrapados en Extremadura

Trump espera una segunda reunión con Putin y Zelenski tras su encuentro en Alaska

España continúa asediada por una ola de incendios que devora ya ocho comunidades autónomas, ha obligado a desalojar a miles de personas y mantiene a cuatro heridos críticos tras causar ayer dos muertos. Los bomberos trabajan sin descanso en Ourense, León y Zamora, donde están los fuegos que más preocupan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski, tras su encuentro en Alaska con el líder ruso.