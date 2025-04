Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (23/04/2025)

Más de 150 heridos tras el terremoto que ha sacudido Estambul. Es el balance provisional tras un temblor que ha desatacado el pánico entre la población. No se han derrumbado edificios, pero las réplicas están siendo constantes y ya van más de un centenar. Afortunadamente, no hay víctimas mortales. Desde el Gobierno aseguran que el terremoto no ha provocado daños estructurales, pero también piden precaución a la hora de acceder a los edificios.