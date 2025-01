Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (29/01/2025)

Una imagen inédita al ver un fiscal general del Estado entrando en el Tribunal Supremo para comparecer como investigado. Álvaro García Ortiz está acusado de un delito de revelación de secretos. García Ortiz ha negado ser quien filtró el correo y no ha querido contestar al juez Hurtado porque cree que su instrucción parte de una premisa injusta. Le acusa de trabajar con la hipótesis de que él, García Ortiz, es culpable.

Aún hay 28 municipios que están en nivel 2 de emergencia. Más de 3.500 comercios que no han podido abrir y cerca de 1.500 familias que no van a volver a sus casas porque han quedado inhabitables. Los vecinos piden que no se les olvide y que se agilice la llegada de las ayudas.