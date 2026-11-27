cuatro.com 27 NOV 2026 - 23:21h.

Julito decía tener miedo al rechazo y problemas para relacionarse con las mujeres

Julito enternecía con su historia a Georgina pero luego se lanzaban a un beso apasionado que despertaba las dudas de la soltera

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Julito nos contaba nada más llegar a 'First Dates' que no ha tenido relaciones con mujeres porque tiene miedo al rechazo y no sabe relacionarse con ellas. Sin embargo, a Georgina no le cuadraba nada porque se han gustado a primer vista, se han lanzado y ese beso no era el de alguien inexperto…

Lidia Santos, a Julito: "Es una joya"

Julito explicaba que tiene miedo al rechazo. A Lidia Santos le contaba que busca a una chica extrovertidas que ‘tire’ de él y a Lidia le parecía muy tierno. Por eso, cuando Georgina llegaba a su encuentro, le advertía: “Es encantador, es una joya”.

Julito y Georgina se han gustado nada más verse. Aunque ella estaba recelosa de la poca experiencia de él, le ha gustado desde un primer momento. Han hablado de relaciones, ella no se creía que él no haya tenido oportunidades de intimar con nadie y se ofrecía hasta a acompañarle a misa. Eso sí, le hacía una advertencia que tiene que ver con la digestión…

Además, le ha encantado que esté opositando para se parte de las fuerzas de seguridad: "Le da ese punto de masculinidad. Me imagino con él en casa y viene vestido de guardia civil, ya tenemos la noche hecha... ¡Es tan mono!"

Al final, ella no acababa de creerse que no haya tenido relaciones. Le ve un chico majo, guapo y que se desenvuelve bien pero él insistía en que no ha surgido "la oportunidad".

Por eso, cuando se iban un ratito a solas, la cosa fluía entre ellos de maravilla. "Venía con otras expectativas pero me ha gustado el chico", confesaba ella, ambos se lanzaban en un apasionado beso y Georgina nos advertía: "No es virgen, se está quedando con todo el mundo, la manera en que me ha besado tiene experiencia".

Así que, tras 'First Dates', se han ido corriendo a tener su segunda cita.