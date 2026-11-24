cuatro.com 24 NOV 2026 - 23:15h.

Mateo llegaba con su padre y su abuelo a 'First Dates'

Triana no lo sabía, pero ellos estaban viendo y escuchando todo

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Mateo ha llegado a ‘First Dates’ muy acompañado y es que junto a él estaban su padre y su abuelo. Ambos se iban a la terraza para ver la cita desde la distancia, pero en directo. A su encuentro llegaba Triana que desplegaba un torrente de personalidad que a Mateo le 'flechaba'.

Jorge y Leonardo nos contaban que Mateo ha sido siempre “muy enamoradizo”, tanto que intentó casarse en el patio del colegio a los siete años. Tenía padrino y testigos y las maestras tuvieron que darse prisa para acabar con la ceremonia ficticia.

Por su parte, Triana deja claro que no ha conocido a nadie que sea superior a ella, está acostumbrada a ser la protagonista y nunca un personaje secundario. Lo que no sabía es que su cita, mientras sucedía, ya tenía espectadores y es que Jorge y Leonardo, padre y abuelo de su cita, Mateo, estaban al otro lado mirando y escuchando.

Acabada la cena, Mateo llevaba a Triana a la terraza y le daba la sorpresa: “Son mi padre y mi abuelo”, les presentaba; “¡Qué vergüenza!”, decía ella, pero muy pronto charlaban juntos: “Gracias por la educación que le han dado”.

La charla, lejos de ser incómoda, era distendida y este buen rollo llegaba hasta la decisión final de la pareja, que era fácil de anticipar.

La cita completa de Triana y Mateo

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