Iker Jiménez: "Los estudiantes en Francia protestan por lo público quemando un edificio público"

Cuarto Milenio 26 OCT 2026 - 00:10h.

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Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana aludiendo a las tremendas imágenes que llegan desde Francia: “Siempre ha sido un lugar muy combativo”, considera el conductor de ‘La nave del misterio’, que cuestiona el contenido que se viraliza sobre lo que sucede en el país vecino.

El análisis de Iker Jiménez sobre las protestas estudiantiles en Francia

“Los honorables estudiantes, en su revuelta contra Macron, protestan e incendian Francia y uno cuando ve el ayuntamiento, lugar público, dice ‘qué curiosa forma de luchar por lo público quemando un edificio público”, reflexiona Iker. Y es que Iker no entiende que estos jóvenes entren en tiendas para arrasar con todo.

“No sé muy bien cómo se encaja esto con las protestas, que pueden ser lícitas o no. Desde luego, la forma ha cambiado, sobre todo cuando alguien lleva la manija. Pero los grandes y sacrosantos medios que nos informan con el aplomo de quien cree tener la verdad siempre, nos dice que son arrebatados muchachos estudiantiles peleando por sus… bueno”.

Iker cree que hay quien enciende los motores “para que haya lío” y se pregunta “a quién le interesa que Europa se incendie”. Recuerda a un profesor que tenía una curiosa visión sobre el país Galo y que predijo que, en treinta años, habría una explosión en el país. La reflexión completa de Iker Jiménez sobre lo que sucede actualmente en Francia, en el vídeo.