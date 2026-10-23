Alexis le dice al oído a Yina que le gusta intimar “cuatro veces” al día: “Yo volé”

cuatro.com 23 OCT 2026 - 23:15h.

“¡Por fin! ¡Soñaba con esto!”, decía Alexis nada más entrar al restaurante de ‘First Dates’

“No le toquen mucho, por favor”, pedía Yina a las camareras

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El norte ha conquistado los corazones de Alexis y Yina. Él es de Letonia y ella de Colombia pero han llegado a España y han elegido Cantabria y Asturias como sus paraísos particulares. Además, los dos son psicólogos… Solo falta que Cupido llegue a su cita y lance sus flechas.

“¡Por fin! ¡Soñaba con esto!”, decía Alexis nada más entrar al restaurante de ‘First Dates’. Nos contaba que es e Letonia pero vive en Cantabria, llegaba con una guitarra pero no es cantante, es psicólogo y se dedica “a asuntos graves” por eso lleva a cabo iniciativas como “abrazos gratis” en jornadas en la que da hasta 50 abrazos a quienes lo necesitan.

A su encuentro en e restaurante llegaba Yina. Ella es de Colombia, pero vive en Asturias y nada más conocer a Alexis confesaba que no era lo que esperaba pero muy pronto ha saltado la chispa entre ellos.

Juntos en la mesa descubrían que ambos eran psicólogos y sus caras lo decían todo. En ese momento llegaban las gemelas a la mesa para atenderles y él se emocionaba porque siente algo “platónico” por ellas. “No le toquen mucho, por favor”, decía Yina, entre risas. “Primera discusión en pareja”, decía él.

Yina piropea a Alexis y a él le llega el piropo como un "flechazo"

Yina decía tener mucho calor y aprovechaba para piropear a Alexis: “Será que con esos ojos tan lindos me hacen tener calor”. Alexis sonreía y, a solas, nos confesaba: “He sentido flechazo”.

La propuesta de Yina a Alexis en lo sexual

Ella se definía como protectora y muy tierna, también muy de contacto físico y Alexis lo celebraba porque es justo lo que buscaba. Sin embargo, él parecía más tranquilo en el ámbito sexual y ella le hacía una propuesta que él no podía rechazar.

Tras la cena, se marchaban a solas a un rincón más apartado y Alexis tocaba la guitarra para Yina, que acababa abrazándole y sintiéndole: "Se te va a salir el corazón", le decía.

Por eso, la decisión final de los solteros estaba clara. De hecho, se iban con Aleixs proponiendo a Yina ir a la ribera del Duero para cumplir todos sus deseos...