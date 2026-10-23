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'Cuarto milenio' viaja este domingo hasta Poveglia, la isla maldita de Italia: a las 21.15 horas en Cuatro

'Cuarto milenio' viaja este domingo hasta Poveglia, la isla maldita de Italia: a las 21.15 horas en Cuatro
'Cuarto milenio' viaja este domingo hasta Poveglia, la isla maldita de Italia. cuatro.com
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Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia en Italia, es conocida mundialmente como "la isla maldita" o "la isla de los muertos" debido a su trágico y macabro pasado.

Durante muchos siglos acumuló el sufrimiento humano de las tragedias que allí sucedieron y que dieron origen a algunas de las leyendas de terror más famosas del planeta.

Este domingo, Iker Jiménez trae la isla maldita hasta la nave del misterio y lo hace con un equipo de expertos que desentrañarán los enigmas de este malogrado lugar.

Tienes una cita con el misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro.

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