'Cuarto milenio' viaja este domingo hasta Poveglia, la isla maldita de Italia: a las 21.15 horas en Cuatro

Cuarto Milenio 23 OCT 2026 - 11:25h.

Tienes una cita con el misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro

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Poveglia, ubicada en la laguna de Venecia en Italia, es conocida mundialmente como "la isla maldita" o "la isla de los muertos" debido a su trágico y macabro pasado.

Durante muchos siglos acumuló el sufrimiento humano de las tragedias que allí sucedieron y que dieron origen a algunas de las leyendas de terror más famosas del planeta.

Este domingo, Iker Jiménez trae la isla maldita hasta la nave del misterio y lo hace con un equipo de expertos que desentrañarán los enigmas de este malogrado lugar.

Tienes una cita con el misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro.