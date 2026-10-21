cuatro.com 21 OCT 2026 - 23:15h.

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Nicole dice llegar a 'First dates' “salida del infierno” y aunque no paraba de decir que bromeaba, lo cierto es que ha vacilado a Jacob durante toda su cita. Lo ha hecho porque sabía que la cosa no iba a funcionar entre ellos, pero Jacob ha llevado al límite eso de que la esperanza es lo último que se pierde.

Jacob estudia ingeniería, pero quiere terminarla y marcharse a estudiar ocultismo. Le encanta el metal y quería que su cita se pareciera a él. A su encuentro llegaba Nicole, que decía salir del mismísimo “infierno”: “Si huelo a azufre, es por eso”, decía.

No sabemos si desprendía olor a azufre, pero sí que repartía vacile y sarcasmo a manos llenas. Eso sí, Jacob ha encajado con maestría y estoicismo cada comentario y broma (o casi burla) de Nicole, que desde el principio sabía que la cosa no iba a cuajar: “Como no me ha gustado, me importa una m*** vacilarle”.

Nicole critica sin parar a Jacob en su cita: “Como no me ha gustado, me importa una m*** vacilarle”

Nada más llegar le preguntaba si hacía rituales satánicos, él negaba y ella decía que “mata gallinas” en sus ratos libres para, acto seguido, negarlo: “Sabes que te tomo el pelo ¿No?” él asentía y las bromas continuaba: “¿Llevas gorra para que no se te salten los piojos?” Ya a solas, no paraba de criticarle: “Le falta un centrifugado, le patinaba, no se enteraba de nada”.

Jacob deja sin palabras a Nicole con su confesión sexual y ella le hace una propuesta: “¿Me dejas?”

Nicole pedía un segundo mojito en ‘First Dates’ y decía a la camarera: “Sin alcohol no le aguanto”, se refería a su cita, Jacob. Sin embargo, él parecía impermeable a su sarcasmo y le confesaba que nunca “de ningún modo” se fija en el aspecto físico. Además, se define como “vainilla” en lo sexual

Además, se define como “vainilla” en lo sexual. “Podría hacer lo que sea mientras la otra persona se lo esté pasando bien”, decía Jacob y ella se lo tomaba al pie de la letra: “Quiero meterte un dedo en el culo ¿Me dejas?”

Parecía que la conversación se tornaba un poco más seria hablando de las aspiraciones de cada uno… pero el momento volvía a torcerse y la cita acababa con decisiones muy dispares.