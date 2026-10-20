cuatro.com 20 OCT 2026 - 23:15h.

Mae creía encajar a la perfección con Kim y, por eso, su decisión final le sorprendía

Kim actuaba en 'First Dates' pero se quejaba de que su público estaba "tieso"

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

Compartir







Tanto Mae como Kim han transicionado pero de formas diferentes. Mae hablaba de sus gustos en 'First Dates' y aunque creía encajar con Kim, a ella le parecía que había más momentos de desconexión que de conexión. Por ello, tenía muy clara su decisión final y ha sorprendido (y mucho) a Kim.

“Mi transición ha sido un poco rara”, nos explicaba Mae nada más llegar al restaurante y es que fue “un poco por motivos políticos” y “gracias a un libro de Paul B Preciado”. Y es que su lectura le “convenció” de que transicionar era “la mejor opción”: “Para mí, lo más importante es el ser transexual más que mujer”.

"Desde pequeños somos marcados con una etiqueta y mi objetivo era destruirla", comentaba y añadía que hay quienes se desconciertan cuando le conocen: "Prefiero que haya ambigüedad para que no se me trate de una manera en concreto".

Kim también le hablaba de su transición, que empezó a los 16 años: "Mi padre me preguntó cómo quería que me llamara y dijo "ella": "Tengo ese sentimiento pero no está siendo totalmente verídico con lo que soy".

Además, hablaban sobre sexo y Mae confesaba: "Yo no he tenido experiencias de ningún tipo, cero".

Kim actúa en ‘First Dates’: “No me gusta ver a mi público tieso”

A Kim le gusta mucho la música, hace sus propios temas… y, aunque a Mae también le gusta mucho, el tipo elegido no es el mismo. Por eso, ha alabado la destreza de Kim, pero le ha puesto un pero. Ella, por su parte, se sentía incómoda porque veía al público "tieso".

La cita completa de Mae y Kim

Sé el primero en enterarte de todo con First Dates Social Club FIESTA OFICIAL: la fiesta donde empiezan las historias.