cuatro.com 19 OCT 2026 - 23:15h.

A Álvaro no le gustaba Paula a primera vista pero luego...

Paula se sorprendía con una confesión de Álvaro sobre el amor: "¿A qué vienes aquí?"

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Álvaro se gusta un montón y Paula le ha pillado el punto muy rápido así que, aunque ella no le encajaba como prototipo, él se ha quedado bastante sorprendido con su personalidad y 'First Dates' ha obrado la magia en una cita que, a priori, parecía condenada al fracaso...

A Álvaro no le gusta mucho Paula a primera vista: “Aspiro a algo más”

Álvaro estudia economía, trabaja como cajero y como camarero, pero le conocen como el Justin Bieber manchego. Se parece, se lo han dicho, él nos cuenta que todas la mujeres le piropean y él, cuando se mira en el espejo del baño de la discoteca, lo entiende a la perfección. Sin embargo, buscaba otro tipo de chica en ‘First Dates’.

"Me gusta que la chicas digan '¡Oh! ¡Justin Bieber, qué guapo!", decía Álvaro que estaba dispuesto a aprovechar la "bendición" que ha recibido. Dice que ha roto "algún que otro" corazón y, al ver a Paula, confesaba: "Yo buscaba una muchacha más guapa, no es fea, pero aspiro a algo más".

Por su parte, Paula estudia medicina, que le encanta pero le quita tiempo para hacer lo que realmente quiere hacer: disfrutar de la vida. Le gusta sair y, de repente, coger el vuelo más barato que encuentre e irse de viaje.

La confesión de Álvaro descoloca a Paula en ‘First Dates’: “¿Y para qué vienes aquí?”

Hablando del amor, Álvaro le ha contado a Paula que estuvo un año y medio con su pareja, lo dejaron hace unos meses y le explicaba que desde entonces no ha estado “buscando el amor”. Esta confesión despertaba la risa de Paula, que no entendía nada: “¿Y para qué vienes aquí?”

Paula también dejó a su pareja, pero porque era demasiado casero, poco movido y ella necesita alguien con más iniciativa. En este punto, las piezas del engranaje empezaban a encajar entre ellos... Acababan bailando a solas y, contra todo pronóstico, la cita mejoraba.

Tanto mejoraba la cita que ella quería una segunda y él una tercera, una cuarta y una quinta (al menos).

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