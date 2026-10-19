Cuarto Milenio 19 OCT 2026 - 00:00h.

El doctor Tomás Camacho visita ‘Cuarto milenio’ para analizar este trastorno que afecta a casi la mitad de la población

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La parálisis del sueño es un trastorno temporal pero aterrador, en algunos casos, que ocurre principalmente durante la transición entre las fases del sueño.

Las fases del sueño

Tal y como ha explicado en ‘Cuarto milenio’ el doctor Tomás Camacho, responsable de análisis clínicos, existen distintas fases durante el sueño: No REM (fases de adormecimiento, sueño ligero y sueño profundo) y el sueño REM (movimiento ocular rápido).

Es precisamente en esta última fase donde tienen lugar los sueños más intensos y también donde el cerebro activa un mecanismo de seguridad que paraliza los músculos para evitar que representemos físicamente lo que estamos soñando y podamos hacernos daño.

El problema surge cuando tiene lugar una desconexión entre la mente y el cuerpo. Cuando esto pasa, la persona se despierta conscientemente pero su organismo permanece en el estado de inmovilidad propio de la fase REM.

Aunque en ese momento la persona es plenamente consciente de su entorno y puede respirar con normalidad, la sensación de estar atrapado en su propio cuerpo inmóvil dura desde unos pocos segundos hasta varios minutos.

Afecta al 40% de las personas

El verdadero terror de este trastorno radica en los episodios de pánico y las intensas alucinaciones que lo acompañan. El doctor Camacho ha explicado que se trata de “una de las sensaciones más terroríficas que existen” y que afectan a cerca del 40% de las personas.

Quienes lo sufren suelen hablar de la terrorífica percepción de una presencia maligna en la habitación o incluso de ruidos extraños o incluso sombras acechando junto a la cama.