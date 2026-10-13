Yao se lanza pero Cinthia le pone un pero a su beso en 'First Dates': “Le falta…”

cuatro.com 13 OCT 2026 - 23:15h.

Cinthia asombra a todos con su look en 'First Dates'

Yao: "La monogamia es un invento de hombres con ego frágil"

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Cinthia busca un hombre masculino que no la vea como un objeto y Yao, que se presentaba como pansexual y una persona no binaria, se sentía muy a gusto con ella. Tras una charla y un baile en 'First Dates', Yao no dudaba en lanzarse a besar a Cinthia cuando pasaban un rato a sola tras la cena… Y ella le correspondía, pero le ponía un "pero" a este gesto. Algo crucial pero que se puede solucionar...

Cinthia asombra con su look nada más llegar a 'First Dates'

Nada más entrar al restaurante, Cinthia asombraba a Carlos Sobera con un cuidadísimo look hasta el más mínimo detalle. Para ella, el arte fue “un refugio”, nos confesaba que sufrió bullying durante la infancia y el arte se ha convertido en un imprescindible para ella.

Ahora busca el amor y tiene claro lo que quiere: “Que no me vea como un objeto y que me haga le amor”. Yao veía en Cinthia mucho "mundo interior" y debatía sobre lo que significa ser drag.

Además, necesita a su lado a un hombre "muy masculino" y esto es lo primero que veía en Yao: "Podríamos hacer el amor". Por su parte, Yao le contaba que es pansexual con lo que el género no es determinante. Además, es una persona no binaria y coincide con Cinthia en la forma de ver las relaciones, de un modo muy alejado del tradicional.

Cinthia y Yao no creen en la monogamia

Y es que Cinthia no quiere perder su libertad sexual, busca una "relación abierta" y Yao no podría estar más de acuerdo: "La monogamia es un invento de hombres con ego frágil".

Para Yao, la cena había sido "poco sexual" y más de conexión, así que ya a sola en un rincón más íntimo, se proponía descubrir si, tras la charla, había algo más. Bailaban y le daba un beso de película en el que, sin embargo, Cinthia echaba en falta algo.

"Siento que le falta mucha pasión en los besos", nos decía y luego le aconsejaba a él: "Me gustaría que fuera más apasionado, te puedo enseñar".