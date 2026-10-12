cuatro.com 12 OCT 2026 - 23:15h.

Marichús ha identificado a Fito al verle aparecer por haber estado anteriormente en el programa

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Marichús ha llegado a 'First dates' un poco nerviosa, pero dispuesta a encontrar el amor. Tiene 81 años, llega desde Sabadell y es telefonista jubilada. Le gusta vestir bien y busca a alguien que le guste mucho después de haber estado 50 años casada y haber perdido a su marido.

Su cita, Fito, tiene 75 años, vive en un pueblo de Barcelona y es albañil jubilado. Pero, a diferencia de Marichús, ya ha probado suerte anteriormente en el restaurante de 'First dates'. Lo que no se esperaba para nada era que Marichús le iba a reconocer nada más verle: "Uy, madre mía... Yo le conozco", ha dicho para más tarde reconocer al equipo del programa que le había visto participar.

Marichús: "Las personas así vestidas no van conmigo"

Pero esta no ha sido la única confesión que Marichús ha hecho tras ver a Fito por primera vez. Su look le ha llamado especialmente la atención, ya que nada más verle le ha hecho un chequeo de arriba a abajo: "Va vestido un poquito raro... Las personas así vestidas no van conmigo, porque yo visto muy clásica".

Y, tras las primeras impresiones y después de haber roto el hielo, Marichús no ha podido evitar preguntarle por su anterior vez en el programa: "Madre mía... ¿En qué momento me metí yo en esto?", ha comentado a solas tras la confirmación de Fito.

Las diferencias de Marichús y Fito

Tras las presentaciones, Marichús y Fito han pasado al restaurante para sentarse en su mesa y disfrutar de su cita. Después de hablar de la vestimenta, Fito no ha dudado en lanzarle un piropo: "Has tenido que ser, y sigues siendo, atractiva y muy guapa de joven". Eso sí, "bastante clásica".

A lo largo de su encuentro, Marichús y Fito han descubierto que los dos buscan una pareja con la que paliar su soledad, pero no con la que convivir: "Que cada uno esté en su casa, convivir a ciertas edades es muy difícil", han comentado.

Eso sí, en otra faceta no se han mostrado de acuerdo y es que ella no espera sexo en una relación pero él siente que es una parte necesaria: "Vamos mal... Es muy importante practicarlo, incluso sano. En la medida que se pueda".