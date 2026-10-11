Cuarto Milenio 11 OCT 2026 - 23:00h.

'Cuarto Milenio' analiza las claves de las polémica no ejecución de Christa Pike junto al doctor Gaona y el doctor Cabrera

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En Nashville, Tennessee (Estados Unidos), ha ocurrido algo insólito, nunca visto. Christa Pike mató a una amiga en un ambiente satánico y ha conseguido sobrevivir a las dos inyecciones letales que se le suministraron tras ser acusada de pena de muerte. ‘Cuarto Milenio’ analiza esta noticia de impacto internacional que reabre el debate sobre la pena de muerte en EE.UU., un país en el que se han ejecutado, desde 1976, a 1682 personas.

Las claves del ‘caso Christa Pike’

David Alandete (corresponsal en Estados Unidos), detalla cómo fue el proceso en el que aplicaron a Christa Pike una segunda dosis letal tras sobrevivir a la primera. Se trata de un barbitúrico que, suministrado en altas dosis, provoca la muerte: 5 gramos por dosis. El protocolo no contempla una tercera dosis. Crhista Pike llevaba tres décadas en el corredor de la muerte por un crimen que cometió a los 18 años.

“No es algo insólito que fallen las ejecuciones”, detalla Alandete, que comparte algunas anécdotas relacionadas con este tema. Pero el caso de Pike es diferente. Por su parte, el doctor Tomás Camacho apunta que la pena de muerte surgió para evitar otras muertes más violentas. En la actualidad, son tres las sustancias que se emplean en el protocolo de inyección letal:

Tiopental sódico: barbitúrico para provocar la inconsciencia.

barbitúrico para provocar la inconsciencia. Bromuro de pancuronio: bloqueante neuromuscular que paraliza los músculos respiratorios.

bloqueante neuromuscular que paraliza los músculos respiratorios. Cloruro potásico: altera la actividad eléctrica y provoca un paro cardíaco.

Según Camacho, el medicamente administrado, el tiopental, es “de dudosa procedencia” y también apunta a que todo fue “una auténtica chapuza” porque no fue llevado a cabo por profesionales, por personal sanitario. Es más, asegura que hay un alto porcentaje de casos en los que las dosis inyectadas no eran las adecuadas.

Por su parte, el doctor José Miguel Gaona detalla que Christa Pike llegó a roncar, según apuntan los testigos, y que esto es debido a que el sistema central se deprime y “se está asfixiando”, lo que lleva a una pregunta clave porque estuvieron 27 minutos intentando matarla: “Es probable que sufrieron un daño cerebral y en los riñones. ¿Ha sobrevivido y en qué condiciones?”.

El crimen satánico de Christa Pike y su novio

“Esto es ensuciar la medicina, nuestra profesión. La anestesia la ligamos a la pena de muerte, pero es justamente la que ha permitido que la medicina avance en multitud de campos y ha salvado a millones de personas”, lamenta el doctor Gaona. Además, el doctor analiza el pasado satánico de Christa Pike: “Su novio también estuvo implicado en el asesinato y no obtuvo la pena capital por ser, por unos meses, menor de edad”.

Gaona desgrana el pasado de Christa y analiza cómo se produjo este crimen. La víctima le tiró los tejos al novio de Christa y decidieron vengarse. La engañan, la llevan a un parque para fumar marihuana, pero era una trampa. La golpean, la torturan y Pike se lleva un trozo del cráneo de la víctima. Para colmo, el novio graba un pentagrama satánico a la chica con un cúter, otorgando un tinte satánico a este crimen atroz.