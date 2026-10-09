First Dates 09 OCT 2026 - 23:15h.

Pascal e Iza se ven reflejados el uno en el otro a pesar de que sus vidas son muy diferentes

Pascal busca el amor en ‘First Dates’: “Necesito que Cupido se choque con un árbol”

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Pascal e Iza han descubierto en muy pocos minutos que el destino les ha hecho encontrarse en 'First Dates'. Nada más verse se han gustado físicamente y luego han visto el uno en el otro su propio reflejo.

Pascal nos cuenta que podría haber sido un “personaje” pero estuvo unos años en un centro de menores y esto le cambió la vida. Ahora hace skate y ha triunfado con unos vídeos motivacionales que le han permitido dejar de trabajar.

Hace muy poco le cambió la vida, su pareja le dejó de un día para otro y él, en dos días, hizo la maleta y empezó una nueva vida muy lejos de su ex pero cerca de Iza, su cita en ‘First Dates’.

Así lo ha querido el destino. Cupido ha estado bastante acertado, los dos viven en Cataluña pero son del Este, lo que les ha hecho tener una educación similar y unos valores muy parecidos.

Para él, el primer choque visual era muy positivo e Iza lanzaba un “¡Yeah!” al verle. Ella se quedaba impresionada con su “mirada de zorro” y le hablaba de su vida amorosa. Es bisexual y su primera relación fue con una chica: “Mi madre es un poco chapada a la antigua, me pilló y fue ‘tú con una mujer no’, me quedé encerrada en casa y la chica se buscó a otra”.

Luego tuvo una relación de los 12 a los 15 años, lo que impresionaba a Pascal con su juventud. Pero había algo más, Iza le contaba a su cita que es madre de una niña pequeña, la tuvo a los 18 años y Pascal le decía: “No me molesta, yo hubiera sido padre a los 20 años, solo he tenido una pareja, pero luego le apeteció mandarme a la mierda”.

En cuanto al trabajo, Iza le contaba que trabaja en una fábrica y también con la leña. Él le hablaba de su contenido motivacional y a ella le gustaba lo de las redes, de hecho, le contaba que su plan es celebrar su cumpleaños en Andorra e ir a esquiar “vestidos de dinosaurios”.

“Es como yo en versión hombre”, nos decía ella y se marchaban a pasar un ratito a solas. A media luz y en el sofá, el programa les proponía darse un beso “dulce” y él le pedía que fuera ella quien le mostrara cómo es. Iza se lanzaba y a él le gustaba, mucho.

No se dieron el beso sexy y el beso apasionado que también les proponía el juego del programa, pero a la hora de decidir si tenían una cita o no, él le enseñaba la diferencia…

La cita completa de Iza y Pascal