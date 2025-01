¿Acertarías la pregunta sobre 'Harry Potter' que le ha hecho perder el premio a una concursante?

En Bilbao se encontraba Xuso Jones a María, una joven de 21 años que con muchas ganas aceptaba la propuesta del presentador de participar en 'Lo sabe, no lo sabe' , el concurso de preguntas y respuestas de Cuatro en el que los participantes pueden ganar hasta 50.000 euros.

A María no se le daba muy bien el concurso, pero llegaba al final con 400 euros y en lugar de quedarse con la cantidad decidía jugársela a todo o nada multiplicando la cantidad por tres, es decir, tenía la posibilidad de llevarse a casa 1.200 euros.

María elegía a una viandante que no conseguía dar con la respuesta: ''Me matan, tengo unas amigas bastante frikis. No tengo ni idea, con oculus repara algo de los ojos''. La viandante respondía ''la ceguera'', pero la respuesta correcta era ''las gafas de Harry''.