Hace unas semanas, Iker nos habló de los dossiers y de que descubrió que a él le hicieron uno y que era muy aburrido (porque su vida era de lo más cotidiana y no encontraron nada alarmante) y esto le hace pensar que es “un hombre decente”: “A mí no me van e encontrar con la nariz empolvada, sacándome a rastras de un chiringuito. Ni a mis amigos igual, no están en esa onda”.

Esto hace reflexionar a Iker: “Como no me drogo, no me emborracho, no me voy de putuferio, no me voy con jovencitos o jovencitas, como no soy un depravado, la circunstancia es un lenguaje que no se entiende” y habla de los ataques que ha recibido y del hecho de que él no guarda rencor alguno.