Iker Jiménez, sobre el revuelo mediático de sus programas: "Se aprende mucho en los momentos de crisis"

Todo esto lo ha comentado ya con un compañero, el cual lamenta que algunos periodistas que les conocen, que saben cómo son y cómo trabajan, se han sumado a este revuelo : “Y luego me dice, ‘oye, a lo mejor estamos toda la vida a estar en el malditismo’. Pues claro que sí, y es un honor. Malditismo por tocar mis temas y, cuando toco otros, ‘no, no, vuelve a los OVNIS”.

Iker Jiménez reflexiona sobre lo sucedido e insiste que todo lo sucedido no es más que “un teatro del que aprender lecciones” y comenta que sabe de quién fiarse y de quién no. “Algo ocurre con las redes sociales, magnifican. Parece que te van a lapidar o matar y donde yo he ido estas semanas solo me he encontrado cariño, que supera el habitual”, añade y manda un mensaje a compañeros de profesión que no son sinceros por miedo a las consecuencias.