Xuso Jones elegía durante su paseo por las calles de Burgos a una pareja para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' . El concurso iba viento en popa y los concursantes tenían la posibilidad de aumentar su premio a 1.000 euros, lo que no sabían era lo que estaba a punto de pasar.

Después de que Xuso le formulase la pregunta, el viandante respondía: ''No tengo ni idea, ya no me acuerdo de eso, ni idea'', pero dejaba al presentador con las palabras en la boca y salía corriendo: ''Venga, hasta luego'', y pese a que Xuso intentaba frenarle, él continuaba su paseo sin escuchar la respuesta.