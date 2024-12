Dos amigas consiguen llevarse tres mil euros gracias a un villancico navideño: ''Te has emocionado''

Hasta Burgos se ha ido Xuso Jones junto al equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para dar con el próximo concursante del programa que se emite todas las tardes en Cuatro. Por las calles de la ciudad se encontraba a Ely y Clara junto a sus perros Paquito y Chloe, que estaban de compras hasta que el presentador les ofrecía concursar, algo que ellas aceptaban sin dudarlo ni un solo segundo.

Las concursantes debían dar con una persona que no supiese la respuesta a la pregunta: ''En su famoso villancico, José Feliciano cantaba: 'Feliz Navidad, próspero año y...'. Las dos amigas elegían a un hombre y él afirmaba no saber la respuesta, por lo que...¡se iban a casa con tres mil eurazos! Xuso notaba la emoción de ambas, pero se dirigía a Ely que estaba con lágrimas en los ojos: ''Te has emocionado'', y las dos reían felices.