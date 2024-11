La vida actual de Noelia López, la ganadora de 'Supermodelo'

No todos los realities son de convivencia, Supermodelo además de tener todos los dramas que se esperan de ese tipo de formatos en este caso presentado por Judit Mascó , también nos presentaba a un grupo de jóvenes que luchaba por cumplir su sueño, convertirse en modelos . Las pruebas a las que se sometían ponía a pruebas a las participantes con sesiones de fotos o pasarelas sobre las que no todas podían mantener el equilibrio.

“La relación con Alba en el programa fue muy buena, pero luego después ya no quise saber nada más de ella. Nunca he hablado de ello, me gusta la discreción, pero hubo dos o tres actos que no me gustaron y decidí romper la relación totalmente”, revelaba la andaluza sobre este tema en 2016, tal y como recogieron en Vanitatis. “Se ha portado mal conmigo, personal y profesionalmente”. Ha llovido mucho desde entonces y ahora la vida de López es otra.