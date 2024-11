Recordamos a los personajes más míticos de 'Callejeros'

Si hay un personaje mítico entre todos los que nos descubrió la emisión de Callejeros, ese es Ramón 'el vanidoso'. El también conocido como 'el yonqui de Pitis' narraba a la reportera, con adorable desparpajo, como había ido a dar con sus huesos en la cárcel por un desafortunado incidente que involucraban una sucursal de Banesto, un coche robado y una pelea con su cuñado . Y es que un robo a un banco se puede torcer de muchas maneras, pero cuando tienes que huir en un coche robado (tras advertir, que no amenazar, a su dueño legítimo) y volver a tu casa para vestirte de 'Emidio Tucci' (porque eres un vanidoso), corres el riesgo de encontrarte con tu cuñado y tener que darle una paliza. Y claro, el cuñado le denunció y el juez le metió tres condenas, por la paliza, el robo del coche y el robo al banco (por lo de Emilio Tucci no nos consta que añadieran un agravante).

Ramón 'el vanidoso' aprovechaba bien su permiso de la cárcel ("¿Que qué hago?, Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo, porque llevo 5 años sin meterla", aseguraba) y nos dejaba para la posteridad una máxima filosófica: "Hay cinco derechos universales que son innegables a la raza humana: la vivienda, la ropa, la dignidad y de los otros dos no me acuerdo ahora".

Otro momento surrealista lo vimos en una de tantas detenciones policiales de las que eran testigos los cámaras y reporteros del programa. Esta fue en Alicante y la famosa secuencia se produjo mientras el detenido, acusado de saltarse varios semáforos en rojo y estampar su coche contra varios vehículos, permanecía inmovilizado boca a bajo en el suelo. Entre sus lamentos y súplicas para que lo soltaran dejó aquel mítico: ""Por favor, no me hagan daño que estoy embarazado". Pero no se quedó aquí, ya que este esforzado trabajador pluriempleado que aseguraba ser "abogado, profesor, vigilante de seguridad, del Opus, testigo de Jehová, secreta y profesor de chino mandarín" también afirmaba ser "mujer, transexual, travesti y no acepto mi transexualidad" e insistía en que no le hicieran daño porque "Estoy embarazado de gemelos. De seis meses."