Los mejores momentos de los pretendientes y pretendientas en sus citas con los solteros en '¿Quien quiere casarse con mi hijo?'

Y es que era la propia Camelia la que aseguraba que no podía desayunar nada de lo que estaba puesto en la mesa. Sin embargo, iba a pedir ajo e iba a 'coger por banda' el aceite. "Ya sabéis que el aceite previene enfermedades cardiovasculares" , señalaba, para proceder a darle un buen trago. Erik no se lo creía: "¿En serio?".

A veces las cosas se le complican mucho a Erik, como ha ocurrido en una de sus citas a la hora de ponerse el chaleco salvavidas para meterse al agua. Antes de todo, el hijo de Begoña se sinceraba al quitarse la camiseta: "Creo que he comido. Costillar bueno. Chuletón bueno". Y al ponerse el chaleco, se le complicaba el asunto: "Esto no sé cómo ponérmelo...".

Sin duda, cada vez que escuchamos a Sofía es como si una enciclopedia hablase. Y no es para menos, la pretendienta de Erik sabe mucho sobre la vida y así lo demuestra programa tras programa. Aunque esta vez, hablamos de la última lección de Sofía, puesto que Erik ya no quiere seguir conociéndola más.

Y es que a pesar de que Erik ha conectado con ella intelectualmente, al soltero le ha faltado conectar con ella a nivel sentimental y con el corazón (señalándose la parte donde se encuentra este órgano). Pero Sofía no lo entendía: "Punset no era el único que manifestaba que el corazón está en el cerebro, sino que hay muchos científicos que ya tienen corroborada esta parte" (...) "El tener formación a veces se confunde con no ser emocional" (...) "Me emociona seguir aprendiendo de la vida".