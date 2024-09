Las perlas y momentazos que nos ha dejado el viaje a los orígenes de los solteros en '¿QQCCMH?': "Estás morcillón"

Este tercer programa de ' ¿Quién quiere casarse con mi hijo? ' ha estado lleno de momentazos que no han pasado desapercibidos. Y de todos los colores: situaciones inverosímiles y algo surrealistas, hasta zascas o monumentales broncas que ha pillado a todos desprevenidos. Y no es para menos. Erik, Christian, Alejandro, Rubén y Sequera , y sus respectivas madres, junto a los solteros y solteras que les acompañan, se superan en cada programa. Aquí van algunos de esos momentazos:

Marta , soltera de Sequera, ha sorprendido a todos una vez más y durante el trayecto en camioneta le realizaba una curiosa pregunta a Mayka, madre del cantante: "¿Tú qué opinas del mundo?". "Ya estamos con el mundo, la tierra y el terreno", señalaba la madre. "No de la forma. ¿Tú crees que somos pollitos de granja?" , preguntaba Marta. Esto desconcertaba por completo a Mayka.

"Que tenemos una normas que tenemos que seguir porque están en la sociedad y sino tienes que estar ahí ahí picando del pienso", explicaba Marta, para añadir posteriormente que se trata de algo que a ella no le gusta: "Yo hago lo que quiero hacer. Hay gente que no sabe lo que es un pollo de granja. Como lo de Matrix. Que no sé dónde estoy pero sí se dónde estoy". ¡Marta solo hace más que dejarnos momentazos! Magia en estado puro.