Mario Moros (@mimalavida) 27 SEP 2026 - 20:40h.

La historia de Raúl del Chano, de una vida cosmopolita a vivir en la casa de sus abuelos en Los Villanuevas, Teruel

El artesano dejó su vida cosmopolita para cumplir el sueño de recuperar sus orígenes

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Ahora vamos a Los Villanuevas, un pequeño pueblo de Teruel de apenas 28 habitantes, a conocer la historia de Raúl del Chano, que pasó de una vida cosmopolita y de viajar por trabajo por todo el mundo como responsable internacional de escaparatismo de Massimo Dutti, a regresar e instalarse en la vieja casa de sus abuelos. Y lo hizo para cumplir un sueño: convertirse en banastero, que es como se conoce en la zona a los tradicionales cesteros.

Del Chano recupera la cestería tradicional

Su nombre real es Raúl Hoyo Salvador, pero como artesano decidió cambiar el nombre por 'Raúl del Chano', en homenaje al mote de su familia en el pueblo. Del Chano recupera la cestería tradicional y la transforma en arte contemporáneo, añadiendo hierro y piedra al mimbre como sello de identidad. Son piezas bellas y únicas que participan en exposiciones y colaboraciones con interioristas y proyectos creativos.

Y todo desde el silencio de su taller en la casa que atesora sus recuerdos de infancia, que le proporciona las condiciones perfectas para crear y donde ha logrado recuperar sus raíces.