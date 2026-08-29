Gabriel Cruz 29 AGO 2026 - 15:25h.

Los cardiólogos alertan del riesgo de padecer hipertensión sin que la enfermedad de la cara

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Tras las vacaciones y los excesos del verano llegan los habituales propósitos de septiembre: comer mejor, hacer ejercicio y recuperar una vida más saludable. Pero, entre todas esas buenas intenciones, hay un dato que no deberíamos pasar por alto: la tensión arterial. La hipertensión es una de las principales causas de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y uno de sus mayores peligros es que puede avanzar sin dar síntomas. Ocho de cada diez personas que la padecen no saben que la tienen. Es, por eso, una enfermedad silenciosa.

En España, alrededor de 10 millones de personas sufren hipertensión. Para llamar la atención sobre este problema, los cardiólogos han recurrido en una campaña a una comparación tan gráfica como contundente: la tensión alta es como un francotirador. No avisa, pero puede acabar provocando un ictus, un infarto o incluso la muerte. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias mientras circula por el organismo. Se mide en milímetros de mercurio —mmHg— y se expresa mediante dos cifras.

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La primera, la presión sistólica, es la presión que se produce cuando el corazón se contrae y bombea la sangre. La segunda, la presión diastólica, corresponde al momento en el que el corazón se relaja entre un latido y otro.

Mantener ambas cifras dentro de los niveles recomendados es fundamental. Una presión arterial elevada puede dañar progresivamente órganos como el corazón, el cerebro o los riñones y aumentar el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus.

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Así lo explica el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón: “Mantener la presión arterial dentro de valores normales es muy importante, porque tener la presión arterial alta puede dañar órganos como el corazón, el cerebro o los riñones, llegando a producir infartos de miocardio o ictus.” “Si al tomar nuestra presión arterial en dos o tres ocasiones nos sale esta cifra 140/90 mmHg. o una superior, debemos acudir a nuestro centro de salud”, señala el doctor Íñiguez.

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46.000 muertes cardiovasculares al año

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. En España, 46.000 muertes cardiovasculares al año son atribuibles a la hipertensión, una condición que afecta al 33% de los adultos de entre 30 y 79 años, alrededor de 10 millones de personas, según un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología. Sin embargo, el conocimiento sobre la enfermedad sigue siendo insuficiente.

El 44% de los españoles encuestados cree que la hipertensión comienza cuando la presión supera los 160/90 mmHg, una cifra muy por encima del umbral de 140/90 mmHg.Y hay otro dato especialmente llamativo: el 39% de la población española no se mide la presión arterial nunca o casi nunca.

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También existen diferencias entre hombres y mujeres. El 39% de los hombres afirma controlar su presión arterial al menos una vez al mes, frente al 31% de las mujeres.

Hábitos saludables, pero poco control de la tensión

La mayoría de los españoles sí relaciona los malos hábitos de vida con el desarrollo de la hipertensión. El 89% de los encuestados conoce esta relación.Sin embargo, saberlo no siempre se traduce en actuar. Más de la mitad, el 52%, reconoce no haber realizado cambios en su estilo de vida para prevenir o mejorar la hipertensión.

En este caso también aparecen diferencias por género: el porcentaje alcanza el 54% entre las mujeres, frente al 48% entre los hombres.La población también es consciente, en gran medida, de las consecuencias de la hipertensión. El 88% sabe que puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto, un ictus o una enfermedad renal.

Pero el conocimiento vuelve a caer cuando se aborda una cuestión más específica: solo el 55% sabe que sufrir hipertensión durante el embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión en el futuro.

Las mujeres, más informadas sobre prevención

Los datos muestran que las mujeres tienen, en general, un mayor conocimiento sobre algunas medidas para prevenir y controlar la hipertensión.Por ejemplo, el 88% de las mujeres identifica una alimentación equilibrada como una herramienta de prevención, frente al 78% de los hombres.

También son más conscientes de la relación entre hipertensión y riesgo de infarto, ictus y enfermedad renal. Y conocen en mayor medida el riesgo asociado a la hipertensión durante el embarazo: el 59% de las mujeres identifica esta relación, frente al 47% de los hombres.

La conclusión de los especialistas es clara: no basta con proponerse llevar una vida más saludable después del verano. También hay que conocer y controlar la presión arterial.Porque la hipertensión puede no dar ninguna señal. Y precisamente ahí está su peligro: cuando no se siente, puede seguir haciendo daño.