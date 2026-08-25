¿Frivolizan los 'stickers' las relaciones sociales entre los más jóvenes?

Los jóvenes cada vez escriben menos en los mensajes que envían con el móvil y han sustituido las palabras por 'stickers'

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Adiós a las palabras y a los emojis, llegan los 'stickers'. Los jóvenes cada vez escriben menos en los mensajes que envían con el móvil y han sustituido las palabras por 'stickers', unas imágenes y memes con los que expresan sus sentimientos y sus impresiones.

Sin embargo, este cambio plantea una duda a los expertos: ¿frivoliza este lenguaje virtual nuestras relaciones?

El uso de los 'stickers'

En su momento sustituimos las llamadas de toda la vida por los mensajes y, ahora, los mensajes, las palabras, se sustituyen por los 'stickers'. Una manera rápida y directa de contestar y, para los jóvenes, de resumir cómo se sienten.

Con estos memes que enviamos a través de WhatsApp, en vez de contestar con palabras optamos por la originalidad de estas imágenes y el sentido del humor.

Lo miremos como lo miremos, hay que aceptar que son los nuevos emojis. Estos pequeños memes llevan años llenando nuestros chats y no paran de evolucionar.

Con ellos, los usuarios intentan relajar las conversaciones porque aportan humor. Así es más fácil imaginar nuestra cara al leer los mensajes.

Con la creatividad de poder crear tus propios 'stickers', nadie se libra de aparecer en los chats.