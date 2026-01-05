El tiempo para las cabalgatas de Reyes Magos: los cambios en los itinerarios que debes saber

El tiempo gélido, con nieve en buena parte del país y temperaturas bajo cero previstas para esta tarde, no va a impedir que lleguen los Reyes Magos cargados de regalos.

En algunas ciudades las cabalgatas se han adelantado o reprogramado a espacios cerrados.

El tiempo gélido, con nieve en buena parte del país y temperaturas bajo cero previstas para esta tarde, no va a impedir que lleguen los Reyes Magos cargados de regalos, aunque en algunas ciudades las cabalgatas se han adelantado o reprogramado a espacios cerrados. La lluvia será más de caramelos que otra cosa pero ojo a la temperatura. La buena noticia es que los niños van a poder disfrutar de los juguetes en la calle con un cielo despejado.

Las grandes cabalgatas en Madrid y Barcelona se mantienen como estaba previsto, aunque con la recomendación de llevar buena ropa de abrigo y para la lluvia. Sin embargo, diversas ciudades de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Asturias han reprogramado las actividades para recibir a sus majestades.

Este es un repaso por los recorridos de los Reyes Magos:

Madrid y Barcelona

La leve nevada caída de madrugada en Madrid capital no va a interferir en la llegada de sus majestades de Oriente, aunque se esperan temperaturas gélidas. La cabalgata, que recorrerá el paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles, arrancará a la hora prevista, las 18:00 horas, y sin alteraciones, aunque el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a los niños y sus acompañantes mucha ropa de abrigo.

La Cabalgata de Reyes de Barcelona se mantiene de acuerdo con el dispositivo previsto, con medidas de protección para la comitiva real y los equipos técnicos en el caso de lluvia. Además, el resto de actos Cataluña por la llegada de los Reyes Magos se mantienen para esta tarde y noche, aunque las autoridades piden precaución para evitar caídas si el suelo está resbaladizo.

Andalucía

Las mayores dificultades para sus majestades están en los principales municipios del Poniente almeriense, El Ejido, Roquetas de Mar y Adra, que han suspendido finalmente sus cabalgatas previstas para la tarde de este lunes y han activado sus 'planes B' para recibir a los Reyes Magos en recintos cerrados y auditorios.

La capital almeriense ha optado por adelantar su desfile a las 12:00 horas de este mediodía y gran parte de la provincia lo celebró el fin de semana. El Ayuntamiento de Granada también ha adelantado su cabalgata a la mañana de este lunes, con un recorrido por la Alhambra lleno de ilusión.

Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares

En la ciudad de Murcia, la cabalgata se adelanta a las 16.30 horas, mientras que Cartagena celebró el desfile el sábado y en Lorca se ha reprogramado con una recepción en el recinto ferial.

En la Comunitat Valenciana, muchos municipios han optado por celebrar los festejos en recintos cerrados o trasladar las cabalgata a este martes, como es el caso de Xátiva, Alzira, Torrent y Cullera en la provincia de Valencia, o Calpe, Orihuela y Torrevieja en la de Alicante.

La ciudad de València mantiene su desfile -un espectáculo que el Ayuntamiento prevé histórico por sus 1.300 participantes-, al igual que el municipio alicantino de Alcoy, cuya cabalgata está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2001, aunque el tradicional reparto de regalos de los pajes con escaleras por los balcones se hará en el interior de los edificios.

Situación muy distinta en Sagunto, donde la cabalgata ha tenido que cancelarse. Será sustituida por actas de recepción, donde todos los niños podrán saludar a los Reyes Magos durante todo el día, pero resguardados del frío.

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en Ibiza, y el Consell de Formentera han cambiado su programación: la primera se ha trasladado al martes y en Formentera, se suspende su llegada por vía marítima al puerto de la Savina. Las visitas se realizarán directamente en los pueblos y parroquias de la isla, en espacios cerrados o protegidos.

Frío y lluvia también en otros recorridos

En Cantabria la única cabalgata que se ha modificado ha sido la de Torrelavega, que adelanta su inicio una hora, de las 19:30 a las 18.30 horas.

En Asturias, se adelanta el inicio de la cabalgata en Oviedo (una hora y media), Avilés (una hora) y Ribadesella (2 horas), además de modificaciones en otras localidades como Langreo, Corvera, Pola de Siero, Grado, Candás, Piedras Blancas y Villaviciosa. En Gijón se mantiene pero se ha suspendido en Lastres (Colunga), que ofrece como alternativa una recepción oficial a los niños en la iglesia de Santa María de Sábada a las 18:30 horas.

Galicia esquiva lo peor de la borrasca Francis, por lo que las cabalgatas se celebrarán con normalidad, aunque no se descartan los paraguas ya que durante la tarde se prevén algunas lluvias ocasionales e intermitentes, especialmente en la franja norte de la región y temperaturas gélidas en toda la Comunidad. Los desfiles están previstos en las principales ciudades gallegas, con recorridos urbanos extensos en horario vespertino, entre las 17:30 y las 18:00 horas.

En Castilla y León no hay cambios a pesar de las inclemencias del tiempo, motivo por el que el Ayuntamiento de Ávila recomendó el pasado viernes utilizar "vestimenta y calzado adecuados" ante la previsión de nieve.

El Ayuntamiento de Teruel está a la espera de las condiciones meteorológicas para mantener sus planes o bien trasladar el recibimiento de los Reyes a un centro de ocio de la ciudad. Con una previsión de temperaturas de hasta 11 grados bajo cero en las zonas montañosas, Aragón se prepara para recibir a los Reyes con mucho frío.

Protecciones extra, cambios en algunos recorridos y decisiones de última hora para garantizar que, pese al mal tiempo, los Reyes Magos puedan salir a la calle.