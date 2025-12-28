Ochenta años del NO-DO: la exposición que nos trae la España de ayer

Mario Moros 28 DIC 2025 - 21:19h.

Desde hace unos días, además, podrán consultarse en PLATFO los 200 títulos del NO-DO correspondientes a 1943 y 1944, ya digitalizados en 4K

La Filmoteca Española, en Madrid, acoge una exposición sobre el NODO, el órgano de propaganda que, vestido de noticiario, retrató y ensalzó la España del franquismo desde los años 40. Nosotros hemos estado con Jaime Moreno Monjas, que trabajó "de todo" en el NODO durante cerca de 30 años. Con él repasamos una forma de narrar la vida de nuestro país de una manera pretenciosa y alambicada que hoy resulta naif, y que fue de visión obligatoria y exclusiva en todos los cines del país. Nacido como herramienta de autobombo del régimen franquista, también fue durante décadas la principal fuente audiovisual de información para la ciudadanía. Con el paso del tiempo, sus imágenes se han convertido en un testimonio histórico de primer orden, donde se cruzan la mirada del régimen y los recuerdos de varias generaciones de espectadores