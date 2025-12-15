Así son los talleres cerebrales para personas que han sufrido ictus

Un grupo de investigadores de la Universidad de A Coruña ha creado un taller cerebral para ayudar en la rehabilitación de personas con daño en este órgano

Estos talleres ayudan a perder el miedo a hacer la compra o a pagarla.

Un grupo de investigadores de la Universidad de A Coruña ha creado un taller cerebral para ayudar en la rehabilitación de personas con daño en este órgano. Se trata de un supermercado en el compran de forma virtual antes de enfrentarse a la vida real. Un paso más hacia su autonomía.

A día de hoy, millones de personas en todo el mundo sufren enfermedades neurológicas como la lesión medular, la enfermedad de Parkinson, o los accidentes cardiovasculares.

Todas estas enfermedades impactan en las funciones sensorimotoras de los pacientes que las sufren, dejándoles incapacitados. Desde hace décadas, varios grupos de investigadores han desarrollado interfaces cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas en inglés) que tienen como objetivo reemplazar, o incluso restaurar, estas capacidades perdidas. Existen varios tipos de BCIs, pero la idea es siempre traducir la voluntad del paciente en señales de control que le permitan interactuar con el mundo a través de algún dispositivo robótico, informa Laura Queijeiro.

Pili ha vuelto a hacer la compra tras un ictus

En una sala y con unas gafas de realidad virtual, personas con daño cerebral se entrenan para ganar autonomía. Lo comprobamos con Pili, que sufrió un ictus: "Vamos a poner las gafas… Ahí, que estés cómoda”. Hoy va a hacer la compra en un supermercado virtual que ve a través de las gafas. La propia Pili explica su experiencia. “Con una lista de la compra tienes que ir cogiendo los productos, metiéndolos en la cesta, si se te cae alguno al suelo… pues cogerlo”. Esta tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de A Coruña, le ayuda en su rehabilitación.

Como explica Inés Cortés, terapeuta ocupacional de ADACECO, Asociación de Daño Cerebral Adquirido creada en el año 2000 por personas afectadas y sus familias, esta experiencia “nos aporta, sobre todo, la posibilidad de realizar la tarea antes de realizarla en el entorno real para eliminar un poco esos miedos que puede haber de ir al supermercado, se va a cruzar otra gente conmigo, igual agarro un objeto y se me cae…”. Con esto estimulan los sentidos y las habilidades y también ganan en seguridad.

Enrique ha tenido que aprender todo de nuevo tras dos ictus

Enrique Gándara ha tenido dos ictus y ha debido aprender todo de nuevo: “Me ayuda neurológicamente y con mi vista a saber lo que tengo que hacer en ese momento. En qué me tengo que concentrar”. No es nada baladí, porque estos ensayos para ellos consiste en volver a sentirse capaces de hacer cosas que antes hacían sin pensar.

Betania Groba, Investigadora del CITIC, (Centro Singular de Investigación de Galicia) explica que en este taller “se entrena desde meter en una bolsa la compra, pagar con billetes y monedas…”. Manuel Lago también del CITIC apunta un aspecto que ayuda a las personas a sentirse cómodas con la experiencia. “Nos recuerdan a los videojuegos. Entonces la persona se siente más motivada, le invita a finalizar la tarea…”. Lo que se busca es complementar las terapias tradicionales" Pili lo confirma tras pasar por esta experiencia. “Es divertida". Así es como el mundo virtual les puede resultar tan motivador que volver al mundo real puede ser un camino menos traumático.