Juan Carlos I regresa a España en plena polémica por sus memorias
El Rey Emérito llega a Vitoria.Redacción digital Noticias Cuatro
VitoriaEl rey emérito, Juan Carlos I, ha regresado a España en medio de la polémica por la publicación de sus memorias. El monarca aterrizó ayer pasadas las once de la noche en Vitoria, donde se someterá a su revisión médica habitual.

La visita coincide con la proximidad del lanzamiento de su libro en Francia, previsto para dentro de pocos días. En estas memorias, Juan Carlos de Borbón confiesa sentirse traicionado por su círculo más cercano y reconoce que su relación con Corina fue un error que marcó su vida personal y pública.

Este regreso se produce en un contexto de gran expectación mediática y debate público. Sus memorias, que relatan episodios personales, también podrían influir en la percepción de su legado y abrir nuevas polémicas sobre su reinado y sobre las decisiones personales que generaron controversia.

