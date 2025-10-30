El disc golf se practica a lo largo de campos con “hoyos” que, en realidad, son una suerte de canastas

Planes baratos para un fin de semana diferente: mercadillos, conciertos gratis y rutas urbanas

Compartir







Cada vez más aficionados buscan escapadas deportivas donde lanzar discos entre árboles, terrenos suaves o senderos naturales. El disc golf se practica a lo largo de campos con “hoyos” que, en realidad, son una suerte de canastas, combinando naturaleza y técnica. Se trata de un deporte emergente, con un crecimiento notable, hasta el punto de contar con clubes locales, campos permanentes y eventos importantes.

Todavía queda camino por recorrer para que este deporte se vuelva mayoritario, pero aún así, cerca de Madrid ya existen algunas opciones para disfrutar del Disc Golf que merecen de tu atención. Aquí tienes los más accesibles (y prometedores) para quienes quieran iniciarse o practicar en entornos más naturales.

PUEDE INTERESARTE Astroturismo en Guadalajara: los mejores enclaves a menos de una hora de Madrid para ver las estrellas

Complutense DGC – el primer campo permanente capitalino

Aunque no es estrictamente “en plena naturaleza”, es el primer campo permanente de disc golf dentro de Madrid capital y el más reconocido. Está ubicado en los terrenos de la Universidad Complutense, y cuenta con un diseño accesible para principiantes: 18 hoyos con tee pads, señalización y canasta de práctica. Fue promovido por la Paul McBeth Foundation junto al club Madrid International Disc Golf (MIDG).

Este campo es fundamental para que los nuevos jugadores prueben sin necesidad de alejarse mucho, aunque no ofrece precisamente “naturaleza salvaje”, sino un entorno urbano verde con árboles y espacios sombreados.

PUEDE INTERESARTE Las 5 bibliotecas más bonitas de Madrid que merecen una visita por su arquitectura y su historia

Campo temporal en Leganés

En Leganés existe un campo temporal instalado por clubes locales algunos domingos, con 11 hoyos. Este tipo de instalaciones no siempre están abiertas. Es una opción interesante para quienes estén algo más alejados pero dispuestos a moverse en días concretos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Casa de Campo, Madrid – campo existente sin permanencia estable

La zona de Casa de Campo dispone de un campo de 18 hoyos en Madrid, aunque no es permanente. Según DiscGolfScene, “no hay campo permanente” actualmente, y se recomienda contactar al club Madrid International Disc Golf para confirmar disponibilidad. Para los aficionados de este deporte puede ser útil como opción de juego ocasional cuando está habilitado.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Si quieres explorar tú mismo

El disc golf en Madrid todavía está en pañales si lo comparamos con otros países, así que la mejor manera de descubrir rincones nuevos es moverse como lo haría cualquier jugador veterano: con un poco de curiosidad y tecnología a mano. Una de las herramientas más útiles es UDisc, la app de referencia para localizar campos activos, ver si son permanentes o temporales y hasta consultar mapas y puntuaciones en tiempo real.

Además, acercarse a los clubes locales es clave. El más activo es el Madrid International Disc Golf (MIDG), que organiza quedadas, torneos y puede informar sobre circuitos temporales o en desarrollo. Participar en sus eventos es la forma más directa de conocer el ambiente y no perderse novedades.

Si decides lanzarte por libre, ten en cuenta algunos conceptos básicos: busca canastas homologadas, fíjate en la señalización de los tees y respeta siempre el entorno natural. El disc golf se juega en parques y espacios verdes, así que la regla de oro es dejar todo tal y como lo encontraste, o mejor.

El disc golf ha aterrizado en Madrid casi en silencio, pero con la fuerza de un deporte que engancha rápido. No requiere una gran inversión inicial, se juega al aire libre y combina la precisión del golf con la sencillez de lanzar un disco. Hoy, quienes lo practican saben que están en los inicios de algo que en pocos años puede multiplicar sus campos y aficionados.

Quizá dentro de poco, igual que ahora se habla de pádel en cada esquina, se empiece a escuchar: “¿quedamos para echar un disc golf?”. Y los que empezaron lanzando discos en la Complutense o en la Casa de Campo podrán decir con orgullo que fueron pioneros de un deporte que, poco a poco, está echando raíces también en la naturaleza madrileña.