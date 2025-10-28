Los padres de Sandra y la madre de Kira, rotos en la manifestación contra el bullying

Marta Aguirregomezcorta 28 OCT 2025 - 19:43h.

Las manifestaciones han sido convocadas en 55 ciudades de todo el país.

En la concentración de Sevilla, donde estudiaba Sandra, la menor de 14 años se quito la vida la semana pasada, han participado sus padres, visiblemente afectados.

Hoy toda España, se ha movilizado contra el acoso escolar. En la concentración de Sevilla, donde estudiaba Sandra, la menor de 14 años se quito la vida la semana pasada, han participado sus padres, visiblemente afectados. No ha faltado tampoco a la manifestación la madre de Kira, víctima también del bullying, "en 2021 fue víctima de acoso escolar", informan Marta Álvarez, A.Jiménez, I. Rivas, A. García. Y.Ávila.

Las manifestaciones han sido convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil y, en el caso de Sevilla, la ciudad natal de Sandra Peña, la concentración ha partido este mediodía desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo. Los asistentes les han arropado con aplausos y pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Sandra no te olvidamos'. La joven se quitó la vida tras regresar del colegio donde presuntamente estaba siendo víctima de acoso escolar.

En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del sindicato de estudiantes a nivel andaluz, Elena Ocaña, ha mostrado "su apoyo a la familia de Sandra", a la par que ha indicado que no "solo hay que hablar de la maldad en abstracto", sino también "hay una serie de responsables" ante lo que califica como "un problema de primer orden".

En este sentido, Ocaña ha señalado al Colegio Irlandesas de Loreto por "no hacer nada" con respecto a la situación de la menor pese a que "habían recibido una queja en dos ocasiones". Ha reseñado que el centro educativo no actuó "para no perjudicar su imagen". "No aplicaron ningún tipo de protocolo en defensa de este propio negocio, para poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta", ha destacado.

Pedagogos y educadores

En esta línea, ha pedido a la Junta de Andalucía mayor inversión en pedagogos y psicólogos para atender casos de la salud mental en los centros educativos. A la par, ha criticado el "desmantelamiento de la educación pública" por parte del gobierno de Juanma Moreno, "mientras otorga millones a centros de la Iglesia".

A la concentración han asistido los padres y familiares de Sandra Peña. Su tío y portavoz, Isaac Villar, ha mostrado su apoyo a la manifestación contra lo que califica como "una lacra que está sufriendo el país". Asimismo, ha agradecido "el cariño" por parte de la sociedad civil. "Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe", ha destacado.

Por su parte, la manifestación de Madrid ha partido de la Puerta del Sol. "La Gran Vía de Madrid llena de fuerza contra el bullying. Basta de taparlo, no nos engañan. Fuera matones de nuestras aulas", han denunciado los estudiantes.

"Sandra hermana, nosotros no olvidamos. Hay responsables, quienes desde las instituciones, tanto en las comunidades autónomas como desde el Ministerio de Educación, no toman medidas drásticas para acabar con el bullying. Colegio culpable, sistema responsable", han sentenciado los jóvenes madrileños.

El Sindicato de Estudiantes ha incidido en que los alumnos quieren "recursos, no lamentos" contra el acoso escolar y ha advertido de que el único protocolo que sirve contra el bullying "es un plan de rescate a la educación pública". En este sentido, ha reclamado condiciones dignas, psicólogos y acabar con la masificación: "¡Basta de ocultar dónde se esconde el bullying!".

"Hoy gritamos para que mañana no tengamos que callar. Para acabar con el monstruo del bullying en nuestras aulas y exigir medidas urgentes para atajarlo. Sandra, hermana, nunca te olvidaremos. Ni a ti ni a todas las víctimas invisibles de esta lacra terrorífica", ha manifestado la organización estudiantil.

Desde Barcelona también se han sentido los gritos de denuncia y de ánimo. No ha faltado tampoco a la manifestación la madre de Kira.

Cientos de estudiantes se han movilizado este martes en Bilbao en contra del bullying y los discursos de odio en las aulas. Durante el recorrido, los asistentes, entre los que se encontraban menores acompañados de familiares, han coreado lemas como "Sandra vive, nuestra lucha existe", "Más educación, menos opresión", "Este sistema es una mierda", "Hablar de suicidio, ayuda a prevenirlo", "Colegio culpable sistema responsable" o "Discursos de odio fuera de las aulas".

Una madre ha recordado cómo lo sufrió su hija y "quedó completamente aislada".

Los representantes de Ikasle Sindikatua Sofía Fernández y Susco Blanco han denunciado que el bullying es "un problema real en las aulas a día de hoy" y han calificado de "intolerable" que la joven haya acabado con su vida ante la "pasividad" de la dirección, profesorado y padres del centro donde Sandra Peña cursaba sus estudios, el colegio concertado Irlandesas de Loreto.

En su opinión, lo ocurrido "no es solamente responsabilidad" de las presuntas acosadoras, sino que también "es responsabilidad del sistema y de esos directores, jefes de estudios y profesores que han permitido que Sandra llegara hasta ese punto".

Según han remarcado, "el bullying no es solamente algo físico, sino que también es psicológico y afecta en muchos ámbitos", al tiempo que han asegurado que "los culpables no son solamente esas niñas, sino los padres que no han cuidado cómo se han comportado esas niñas con unas compañeras".

Tras asegurar que este martes salen a la calle "a gritar por Sandra", han subrayado que "Sandra somos todos los estudiantes que hemos sufrido acosos de algún tipo" y han remarcado que su objetivo es "abolir y que no haya mensajes de odio contra ningún tipo de colectivo" porque, han añadido, "no podemos permitir que el sistema educativo siga así".

Asimismo, se han preguntado "cómo puede ser que, a día de hoy, ese colegio esté abierto y dando clases como si fuera algo normal cuando se ha suicidado una niña y no han dado la cara para decir en público que 'el error ha sido nuestro, no ha sido de nadie más, porque no hemos hecho caso y no hemos sabido visibilizar a la niña".

Los portavoces de Ikasle Sindikatua han demandado mayor presencia en los centros de psicólogos y de personal profesional especializado en salud mental, para lo que han reclamado más inversión en este tipo de especialistas.

Por último, han hecho un llamamiento a "alzar la voz" a la gente que sufre bullying para que "sean oídos en los institutos" y también les han pedido que "hagan todo lo posible para que les crean mediante la denuncia pública".

"Es normal que tengáis un rechazo y tengáis miedo a contarlo, pero apoyaos en la gente en la que confiáis y denunciar, por favor, hacerlo por vosotros pero por aquellos que os lo van a agradecer dentro de unos años, cuando se verá entonces la importancia que tiene vuestra voz y vuestro voto", han concluido.

Estudiantes, madres, padres y profesores han tomado las calles de València este martes contra el acoso escolar en las aulas y han exigido que los centros escolares establezcan protocolos "eficaces" para evitar que siga habiendo víctimas mortales: "Estamos cansados", han clamado.

Los asistentes han coreado consignas como: "Basta ya de acoso escolar"; "Por Sandra gritamos, justicia reclamamos"; "Estos protocolos son una mierda"; "Sandra, nosotros no te olvidamos" o "Queremos recursos, no lamentos".

Asimismo, también han portado carteles con mensajes en los que se podía leer: 'Justicia para Sandra'; 'No fueron cosas de niños, fue acoso'; 'El bullying es un problema de todos' o 'Humillar a alguien no te hace más fuerte, te hace miserable".

Una de las asistentes, Alexia, alumna del Grado Superior de Turismo, ha asegurado que se siente "cansada" de que los centros escolares ante casos de acoso escolar "nunca hagan nada" ya que, a su juicio, "siempre hacen la vista gorda, incluso lo pueden llegar a fomentar diciendo que es una estupidez o que el colegio no tiene la culpa".

"Cuando esa persona pide ayuda, siempre el colegio te da la espalda. Por mucho que te digan que van a ayudar, no hacen eso. Luego no se toman medidas", ha denunciado.

En esta línea, ha defendido que hay que dejar "este odio que vemos últimamente en redes sociales, de agresiones verbales y físicas, un odio que se está saliendo desde ciertos ideales extremistas hacia personas que, entre comillas, son diferentes simplemente porque no encajan para ellos en el sistema".

Y, en este punto, ha asegurado que con el caso de la joven sevillana se ha sentido "muy conmovida en lo personal" porque, según ha indicado, ella ha sido también víctima de acoso escolar y ve "bastante bien que, por una vez, se esté haciendo más ruido y la gente se esté moviendo".

Igualmente, Patricia, madre de una adolescente que cursa tercero de la ESO, ha explicado que ha tomado la decisión de acudir a la manifestación junto a su hija y el resto de compañeros de su clase porque está preocupada por esta problemática que "por desgracia, está ocurriendo en todos los institutos, todos conocemos casos".

"El caso de Sandra es uno más de tantos que han habido y, por desgracia, tantos que habrán hasta que no se tomen soluciones. Una simple expulsión creo que tampoco debería de ser la solución. Se debería de tratar ya también como gente adulta (a los acosadores) porque acaban comportándose como auténticos criminales", ha aseverado.

Finalmente, Daniel, estudiante de FP, ha mostrado su "cansancio" por que este tipo de cosas sigan ocurriendo "tantas veces" y ha indicado que le gustaría que el caso de Sandra Peña pueda "generar un impacto en la mentalidad de las personas" y que así, "eviten hacer estas cosas para que acabe así la gente".

Decenas de estudiantes en Galicia han salido a la calle para manifestarse contra el acoso escolar. Mientras caminaban hacia la Xunta, los estudiantes gallegos coreaban cánticos para exigir medidas concretas contra el acoso: "Basta ya de acoso criminal"; "Este sistema nos está matando"; "No tenemos miedo, sí tenemos rabia"; "Queremos recursos, no minutos de silencio", y "Colegio culpable, sistema responsable".