Avispas asesinas en Galicia: Tres muertos en dos semanas

Avispas asesinas en Galicia, el riesgo de no saber que se es alérgico: Tres muertos en dos semanas
En tan solo dos semana, tres personas han muerto por picadura de avispas asiáticas.
La culpable fue una avispa asiática, también conocida como velutina y el riesgo es ser alérgico sin saberlo.
Alarma en Galicia. En tan solo dos semana, tres personas han muerto por picadura de avispas asiáticas. Este agresivo insecto es letal para los alérgicos. Y sus nidos se han extendido no solo por el campo. Antonio no se esperaba que una picadura de avispa pusiera en juego su vida. "Lo que empezó como una reacción normal se convirtió en una auténtica pesadilla, que a día de hoy le ha dejado estas marcas"
La culpable fue una avispa asiática, también conocida como velutina. Carmen Vidal, jefa de Servicio de Alergología Clínica del Área Sanitaria de Santiago: "Por su tamaño cabe la posibilidad de que pueda inyectar una cantidad de veneno mayor".
Tres muertos que no sabían que eran alérgicos
Destaca por ser prácticamente negra, con solo una única franja amarilla. En menos de dos semanas ha acabado con la vida de tres personas en Galicia. Ninguna sabía que era alérgica a su veneno.
Carmen Vidal señala uno de los grandes problemas ante estas picaduras: "Y nosotros tampoco se lo podemos decir mientras no haya padecido una reacción".
Se detectó por primera vez en Navarra en 2010 pero, poco a poco. la especie se ha ido adaptando al clima de España hasta convertirse en una amenaza.
Xesus Feás, académico y veterinario, señala que "en apenas cuatro años en Galicia se ha pasado de dos nidos a 10.000".
Se pueden ver desde en la copa de los árboles hasta en los armarios.
Aunque el verdadero riesgo son los que se encuentran bajo tierra, los que no vemos.