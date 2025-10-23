Un camión se lleva por delante un arco de tres siglos en Algeciras por culpa del GPS

La parte superior de un remolque ha impactado contra uno de los llamados Arcos del Cobre y lo ha destrozado.

El GPS y el desconocimiento de la zona por parte del conductor, que tampoco ha medido bien, claves.

La parte superior de un remolque ha impactado contra uno de los llamados Arcos del Cobre. Un monumento histórico erigido a finales del siglo XVIII. Agentes de la Policía Local han acordonado la zona. El vehículo superaba la altura máxima permitida. El GPS y el desconocimiento de la zona por parte del conductor, que tampoco ha medido bien, claves. Pepe Palacios ha estado en el lugar del accidente. Es parte de la historia de Algeciras y se ha destruido de un plumazo. "Yo tenía vistas de una parte de la historia del arte y mira lo que veo ahora".

El conductor del vehículo, con cabeza tractora matriculada en Rumanía y remolque con placa española, ha resultado ileso. Los agentes policiales le han tomado declaración para instruir el atestado de lo sucedido. El vehículo ha impactado con la esquina del lado del copiloto en el arco, provocando el desprendimiento de la estructura metálica de refuerzo y su colapso.

"Es una pena porque esto llevaba intacto desde que yo tengo uso de razón"

Varios vecinos de la barriada de El Cobre han explicado a Noticias Cuatro que se veían venir la situación, que han achacado a los desvíos que se aplican desde principios de octubre por las obras del Acceso Sur.

Según varios residentes en la zona, desde entonces el trasiego de camiones se ha incrementado notablemente porque los conductores buscan rutas alternativas para llegar a los polígonos y el Puerto de Algeciras. Rutas que marcan los sistemas de navegación GPS, pero que no tienen en cuenta cuestiones como las dimensiones de los vehículos. Se trata de una zona en la que el tráfico pesado está restringido. "Es una pena porque esto llevaba intacto desde que yo tengo uso de razón", dice uno de los habitantes de Algeciras.