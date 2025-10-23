Esta decisión suele verse impulsada por la falta de motivación o la alta exigencia de algunos grados.

La Universidad de Granada prohíbe que los padres hagan los trámites académicos a sus hijos: ¿Falta de madurez o sobreprotección?

VigoEn España, uno de cada cinco estudiantes deja la carrera universitaria en el primer año. Y tanto la nota de corte como la falta de motivación ante un largo periodo de aprendizaje están detrás de ello.

En comunidades autónomas como Galicia, la nota de corte media está en un 10. "Yo por muchas horas que estaba en la biblioteca estudiando no tenía los resultados que quería", cuentan Andrea y Aurora, estudiantes que estuvieron a punto de abandonar ingeniería química recién empezado el grado.

Las carreras técnicas son las que encabezan el ranking. "No es lo mismo un grado que otro, los hay más o menos demandantes. Siendo honestos la enseñanza universitaria es complicada", cuenta Salvador Casares, profesor de química de la Universidad de Granada.

La mitad de los alumnos que abandonan la carrera, se van a probar suerte as otra titulación. Esta decisión suele verse impulsada por la falta de motivación o la alta exigencia de algunos grados para los que dicen no encontrarse preparados.

Conocemos el caso de Rubén, quien abandonó informática para cursar una carrera completamente distinta. "Me interesaba más la parte de las matemáticas, pero era más programar.. entonces dije, pues no es lo mío. Entonces decidí cambiarme y estudiar comunicación audiovisual", explica el joven.

La tasa de abandono es grande si se tiene en cuenta el esfuerzo que supone entrar en la universidad

La falta de motivación suele ir de la mano de las expectativas que depositan los jóvenes en las titulaciones universitarias, pero es una realidad que las clases no son como las podemos ver en las películas.

“Piensan que ya desde el primer día van a ir a un laboratorio a hacer un prototipo, o a la simulación de un juicio. Y tienen que tener en cuenta que el primer año, las materias son de formación básica y se desilusionan”, explica la Vicerrectora de la Universidad de Vigo, Natalia Caparrini.

Un fracaso personal al que se suma el coste económico, estimado en unos 1.000 millones de euros.