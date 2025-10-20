Detenido el hombre atrincherado y armado en el interior de una vivienda en Brenes

Agencia EFE 20 OCT 2025 - 19:46h.

El individuo, armado, amenazaba con hacer estallar una bombona de butano.

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas (Sevilla)

El hombre atrincherado en el interior de una vivienda en Brenes (Sevilla) ha sido detenido. Han sido unas horas intensas con un operativo desplegado en el exterior del edificio. El individuo, armado, amenazó con hacer estallar una bombona de butano.

Se investiga si esta persona podría estar relacionada con la muerte de un hombre por arma de fuego este sábado en Dos Hermanas (Sevilla). Un portavoz de la Policía Nacional ha confirmado a EFE que el operativo se enmarca en la investigación de ese homicidio por el que ya fueron detenidas dos personas el pasado sábado.

La Policía Nacional detenía al presunto autor del homicidio, y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen, según confirmaron fuentes policiales.

La Policía ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos del homicidio.

Según avanza 'Diario de Sevilla', esta persona podría ser el presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, que habría llegado hasta una vivienda de Brenes tras dos días fugado.