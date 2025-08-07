Vecinos de 44 pueblos de Burgos, sin agua potable por la concentración de nitratos: "Dependo de mi familia"
La concentración de nitratos en algunas localidades de esta provincia supera el doble de lo recomendado
SolduengoA sus 93 años, Guadalupe no pide mucho: solo agua. Pero en su pueblo el agua no es potable por la concentración de nitratos desde hace años, por eso depende de que su familia para obtenerla, según informa Miriam González. La cantidad de estas sales es tan alta que puede afectar a la salud.
La situación en Burgos es complicada, ya que hay 44 pueblos que siguen sin agua potable. La concentración de nitratos en algunas localidades de esta provincia supera el doble de lo recomendado.
Guadalupe depende de su familia para tener agua
Guadalupe tan solo tiene el agua que le llevan sus seres queridos: “Yo tengo que depender de mi familia, que me lo traiga porque ya no conduzco porque por la edad”. Su caso no es una excepción. Hasta 44 municipios están en la misma situación. Porque algo tan sencillo como ir a la cocina a abrir el grifo y ponerse un vaso de agua es para ellos algo impensable.
Y es que beber el agua con alta concentración de nitrato tiene consecuencias para la salud. “Te va a exponer tanto a procesos infecciosos como no infecciosos, la exposición a metales pesados u otros agentes”, explica Fabrico Yabar, médico de urgencias en Guipúzcoa. Aunque siguen buscando un remedio, sus vecinos no tienen mucha esperanza. “Hemos estado intentando solucionar y pedir el agua de Pancorbo. La distancia no es mucha”, sostiene Rafael Arnaiz, alcalde pedaleo de Solduengo. Un problema que tras varios años, sigue sin tener una respuesta para estos residentes.