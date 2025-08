Investigan la muerte violenta de una mujer de 53 años en O Porriño, Pontevedra

Es la segunda muerte violenta de una mujer de esta semana en la localidad de O Porriño

Detenido por asesinar a una trabajadora social con un hacha en O Porriño: la víctima había denunciado acoso

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 53 años en O Porriño (Pontevedra), el segundo crimen que se registra esta semana en esa localidad tras el de una trabajadora social.

El 112 ha señalado que a las 11:15 recibió la llamada de una persona que había entrado en un domicilio de O Porriño y en su interior se encontró con el cuerpo que parecía sin vida. Posteriormente, el personal sanitario confirmó a Emergencias que la mujer estaba muerta.

Según fuentes de la investigación, a la espera de la autopsia, todo apunta a una muerte violenta y así lo ha indicado también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

La mujer ejercía la prostitución y no estaba en el sistema VioGen

Losada ha explicado además que se trata de una mujer prostituida y que no estaba en el sistema VioGen. No obstante, el representante gubernamental ha indicado en declaraciones a la prensa que no se descarta ninguna hipótesis.

En la calle donde se encuentra la vivienda, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha indicado a los periodistas que fue una compañera de piso de la víctima la que encontró el cadáver y que a él le llamó la Policía local hacia las 11:30 horas para informarle del hallazgo.

La víctima, según ha indicado, nació en el Val Miñor, al suroeste de la provincia de Pontevedra.

Se da la casualidad de que este pasado martes en la misma localidad pontevedresa se registró otra muerte violenta de una mujer. En ese caso, se trataba de una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar que murió a manos, presuntamente, del marido de la anciana a la que cuidaba.