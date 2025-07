El proyecto ‘Voces en Red’, gestionado por Cruz Roja, ofrece asistentes virtuales a 13.000 mayores en España

Carlos, a quien la soledad tocó su puerta cuando su mujer se puso enferma: "Hay días que me echo a llorar"

Compartir







A CoruñaPilar del Carmen nos enseña su asistente de voz en el vídeo. A sus 84 años vive sola y esto le ayuda a que no se le pasen cosas importantes como llamar al médico, informa Laura Queijeiro en el vídeo. “Yo ahora me olvido. Cuando era joven tenía muy buena memoria, pero ahora no", ironiza esta usuaria de 'Voces en Red'. "Ahora se me olvida y entonces recurro a ella”.

Más de dos millones de personas mayores viven solas en nuestro país. Con la llegada del verano y el aumento de la vida social, pueden notar más su aislamiento. Con el objetivo de combatir esta soledad no deseada la campaña '12 meses, 12 causas' de Mediaset se centra este julio en la importancia del acompañamiento

PUEDE INTERESARTE Temi, el robot de asistencia domiciliaria que combate la soledad

Pilar tiene un ayudante digital en casa

Son muchas las formas de ayudar en esta situación, especialmente importantes aquellas basadas en crear comunidad y en estar pendiente del vecino. Y una de ellas son los asistentes de voz, como los del proyecto 'Voces en Red'. Son pequeños dispositivos con pantallas y audio que nacen con el propósito de solucionar esos aspectos más logísticos de la soledad no deseada.

A Pilar del Carmen, su pantallita del asistente le sirve para recordar tareas relevantes. Pero no solo eso. El aparato interactivo le recomienda ejercicios diarios y le recuerda todo lo que tiene que comprar. “¿Sabes lo que me fastidia a mí? Que ya debería darme la lista hecha y escrita", ríe Pilar. Pero es que el asistente es solo una ayuda del proyecto ‘Voces en Red’, organizado por Cruz Roja y que ha llegado a 13.000 mayores en España.

PUEDE INTERESARTE El lado más humano de las redes sociales: así combaten la soledad mujeres latinas en Madrid

Ella y otros usuarios se juntan de vez en cuando

Una vez por semana, Pilar acude a una de las sedes de Cruz Roja en A Coruña a participar en la parte presencial del proyecto. Allí le enseñan a sacar mayor partido a su asistente de voz y, lo más importante, participa en talleres donde también socializa con otros mayores que están en su misma situación. "Es como la excusa para generar espacios de encuentro", afirma Yolanda Balado, técnica de Cruz Roja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Les gusta compartir y poner en común los usos que le dan a sus compañeros digitales. "Yo siempre cuando estoy comiendo le pido que me ponga canciones", dice Celia Vamonde. Y Jesús Fernández añade: "Le pido chistes y me pregunta que si picantes o normales... yo le digo que picantes". Pero al final, todos coinciden, como la también usuaria Conchi Fojo, en que "notas como si tuvieras a alguien en casa además de ti". Una tecnología que les ayuda a sentirse menos solos y más conectados.