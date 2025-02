La epilepsia de Irene comenzó en el embarazo de su progenitora, Mónica Sánchez : “Tiene un daño cerebral por una infección que cogí yo en el embarazo. Tuve una crisis muy fuerte en casa y ahí empezó nuestro verdadero calvario”. Aunque la pequeña conviva con la enfermedad, desde hace un año y medio no tiene ataques epilépticos, el efecto más visible de la enfermedad que solo sufren el 30% de los pacientes .

Gracias a los tratamientos médicos y los avances científicos, la epilepsia tiene a día de hoy un tratamiento que ayuda a reducir e incluso eliminar la sintomatología. A raíz de consumir una dieta sin azúcares y cinco pastillas diarias, Irene ha conseguido estabilizar la enfermedad, pero sus responsables siempre están pendientes por si vuelven a aparecer: “Tenemos un rescate en el cole, que me lo meten aquí en la boca, porque no sé lo que me ha pasado”.