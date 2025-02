Acuerdo para la acogida de migrantes no acompañados entre las CCAA: así queda

El Gobierno y Canarias han llegado por fin a un acuerdo para el reparto de migrantes no acompañados. Para ello se ha tenido en cuenta la población de cada comunidad, su renta per cápita y el esfuerzo que haya hecho para acoger a menores en los últimos años. Un acuerdo que no ha gustado al Partido Popular. PSOE y Gobierno defienden, en cambio, que son criterios objetivos que tienen en cuenta que esas autonomías ya acogen a muchos más que el resto.