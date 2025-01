Nacho Abad le ha preguntado si en algún momento ve que su interrogatorio es "machista". "Yo creo que no", responde dando los siguientes argumentos: "Si el delito hubiera sido de lesiones, le hubiera preguntado: dónde le pegó, si usted le provocó, dónde le ha hecho daño... pero es que el delito no es ese, es un delito de agresión sexual. Hay que ver el ánimo libidinoso y las partes que se tocan. No es lo mismo tocar, por ejemplo, una pierna, el tobillo, que tocarle, por ejemplo, una parte íntima a una señora o un señor. Es que no es lo mismo".