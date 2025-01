La realidad de la supuesta 'macroestafa' que esconde la okupación de los pisos de lujo de Carabanchel

La tensión está creciendo en este bloque porque ya no solo existen los problemas entre los okupas y los vecinos del bloque de pisos, sino que los okupas que no abandonan las viviendas, increpan a los okupas que ceden y están saliendo de las casas.

"Fuimos, pagamos y entramos. Yo no me considero una okupa, pagué 2.500 euros. La policía ha dejado bien claro que nosotros hemos sido estafados y nadie nos puede negar el acceso", decía una de las okupas a la prensa desde las puertas de la urbanización.

Hablamos con María, una chica a la que intentaron "alquilar" estos pisos okupados, explicaba el modus operandi: "Yo estaba en la iglesia esperando para recibir comida y se me acercó una señora y me comentó que estaban ofreciendo pisos a un precio entre 1.500 y 2.000 euros". Aunque asegura que por falta de dinero no lo cogió.