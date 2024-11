Varias localidades afectadas por la DANA - que ocurrió hace un mes - celebran un homenaje a las personas que perdieron la vida en la riada. Lágrimas, rabia y dolor se han visto reflejadas en las caras de los vecinos, quienes todavía no pueden creer lo que ha pasado, según informa Toni Ramos.

Los vecinos de Paiporta han celebrado un emotivo homenaje en el barranco del Poyo . El ayuntamiento de la zona ha decretado tres días de luto en memoria de las personas fallecidas y desaparecidas. Los vecinos han pedido que no se les olvide porque se sienten solos y abandonados para afrontar esta nueva realidad. Todos han recordado a los fallecidos en un altar improvisado en el muro, donde han depositado velas mientras han mirado al barranco que ahora está vacío.

A las 18:28 horas de esta tarde ha comenzado la música en Paiporta, a la hora a la que comenzó el desastre. Un concierto improvisado sobre un camión del Ejército ha rendido homenaje a las víctimas. "Si no hubiera música, el vivir sería un error", ha confesado un hombre. La zona cero ha llorado hoy a las muertes de la DANA. Los vecinos se han dirigido al barranco del Poyo, lo han hecho en silencio y han iluminado su cauce con miles de velas que recuerdan a todos los fallecidos.

En Chiva , los asistentes han cantado el himno regional a capella en medio de un silencio sepulcral. Los vecinos se han colocado en el puente que une Massanassa con Catarroja, donde se paró el tiempo a las 20:11 horas. Aquí han recordado a los que ya no están y a las personas que han perdido casas y negocios. En Catarroja se han escuchado las alarmas en el mismo minuto en el que se enviaron hace un mes.

Un mes después del fatídico 29 de octubre, los municipios afectados por la DANA siguen luchando por volver a la normalidad. Los vecinos han demandado que la sociedad no se olvide de su situación y han reclamado que lleguen las ayudas cuanto antes. Pero antes de terminar este día, muchos han querido homenajear a todos los que no pudieron salvarse. Familiares y amigos se han acercado a varios puntos improvisados para mostrar que ellos nunca se olvidarán de los que ya no están.