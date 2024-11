Janine, uno de los rostros que hay detrás de los desaparecidos tras la DANA: "No sé nada de ella"

A Janine se le perdió el rastro el pasado martes y ahora su padre la busca incluso entre los escombros

La cifra de desaparecidos da auténtico vértigo con casi 2.000 personas que no se sabe nada de ellas

Los afectados por la DANA, indignados por la falta de ayuda: “Aquí no viene nadie a hacer nada”

La desesperación de los familiares de los desaparecidos no para de aumentar tras el paso de la DANA más extrema del siglo. Las labores de rescate continúan pero nuestros equipos desplegados por las zonas más afectadas se encuentran a personas que buscan a un familiar, a un amigo o a un conocido. “Hace cuatro días que no sé nada de ella y ya la he buscado en el hospital”, dice el padre de Janine, una joven de 20 años embarazada de ocho meses.

Miguel es una de los supervivientes que sí ha podido contar su historia. Pero no todos han tenido la misma suerte. A Janine se le perdió el rastro el pasado martes y, ahora, su padre la busca incluso entre los escombros. “Ella ha hecho un vídeo de la gasolinera”, explica. Sus seres queridos, sin poder contener las lágrimas, no sueltan el cartel con su foto mientras nos cuentan su historia muy emocionados.

“Janine, por favor, comunícate, te está buscando tu familia”, señala una familiar

Las calles de los municipios afectados por la DANA están llenas de bienes destruidos y de desolación. Muchas personas siguen buscando a sus seres queridos. “Pido que nos ayuden a encontrar a Janine, que la estamos buscando. A lo mejor, no se acuerda de nosotros. Janine, por favor, comunícate, te está buscando tu familia”, sostiene una familiar suya.

La cifra de desaparecidos da auténtico vértigo con la gran cantidad de personas de las que no se sabe nada de ellas. Bassem, de 72 años, conducía un camión y su hija, desde entonces, no sabe nada de él. Lo último que se conoció es que contactó con su mujer y después se le perdió el rastro. Luis Ángel desapareció cuando iba conduciendo en la A3 entre Buñol y Chiva, una de las localidades más afectadas. “El coche ha aparecido, pero él no. Su vehículo ha aparecido con el cristal roto, pero él no estaba dentro”, dice una familiar.

Cándido Molina disfrutaba de un día libre en una parcela de Cheste cuando le sorprendió la riada. “Desde que hablé la última vez con él, que ya se había subido al tejado con los animales, con los tres perros. Pensaba que iba a estar toda la noche en el tejado aguantando”, apunta su pareja Vicky. Estaba justo al lado del río. Vicky consiguió hablar con él hasta que se quedó sin cobertura: “No sabía si es que no tenía cobertura o que se le había caído el teléfono al agua o no lo sé”. Estas son algunas de las historias de aquellas personas que aún no saben qué lamentar, o no, después de todo lo que pasó.