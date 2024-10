Más de 300 evacuados se refugian en el polideportivo de la Petxina tras el paso de la DANA: "Nunca he rezado tanto como ayer"

La ola de solidaridad hacia los afectados y el espíritu de supervivencia durante la madrugada ha sido inmensa. El Complejo Deportivo-Cultural Petxina abría sus puertas esta noche para alojar al máximo número de refugiados que veían que su vida corría peligro. Familias enteras fueron trasladadas cerca de la una de la madrugada al polideportivo, y la mayoría de ellas no han podido regresar a sus hogares.

La situación a esta hora sigue siendo crítica y los testimonios que nos llegan son desgarradores : “Me arranco el pantalón y me arrancó toda la ropa”, declara Paco , uno de los afectados que tuvo que ver por sus propios ojos situaciones angustiosas: “Quedó una chica agarrada a una farola por ahí”.

Las familias fueron llegando de forma apresurada al refugio provisional gracias a los servicios de emergencia. Una mujer nos cuenta el infierno que vivió hasta ser rescatada: “Empezó un aire horrible que casi me tira al agua y ya me acosté sobre el techo de la furgoneta . Allí estuvimos desde las 7:30 que empezó todo esto hasta la 1:30 más o menos que ya empezó a bajar el nivel de agua”.

La noche ha sido interminable para todos. Fueron horas terroríficas de incertidumbre, miedo y desesperación: “Nunca he rezado tanto como ayer, y la verdad es que le doy gracias a Dios”, declara la mujer completamente rota. Los afectados no dudaron ni un segundo en tratar de salvar todas las vidas que pudiesen a su paso: “Le dije yo al del autobús: ‘Ábrame que me tiro yo a salvar a la chica pase lo que pase’”.