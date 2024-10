¿Nutrición ecológica? ¿Azúcar blanco o moreno?: un experto del CSIC desmiente los mayores bulos de la alimentación

La delgadez se ha convertido en los últimos años en el objetivo de muchas personas. A menudo escuchamos cómo varios hábitos o alimentos son contraproducentes a la hora de lograr perder unos kilos. ¿Es del todo cierto? Carbohidratos como el pan son de los más señalados. El experto nos explica la diferencia de las partes del pan: "La composición de la miga de pan y la corteza es exactamente igual, salvo por la cantidad de agua. Con lo cual, a igualdad de peso, la miga va a engordar menos porque tiene más agua que la corteza". La fruta, una de las mejores fuentes de fibra y vitaminas en la dieta, también se ha puesto en el punto de mira. ¿Engorda comer fruta al final de la comida? La realidad es que "se digiere exactamente igual. se tome antes, se tome durante o se tome después de una comida. Es decir, no va a cambiar absolutamente nada".

¿Son algunos alimentos más sanos que otros prácticamente iguales? Este es otro de los debates que aparecen en el libro de Miguel Herrero. Aborda la materia del azúcar blanco y el azúcar moreno y lo cierto es que apenas hay una diferencia abismal entre ambas sustancias: "La diferencia entre tomar azúcar blanco, que es azúcar purificado, digamos, es 100% azúcar, o tomar azúcar moreno, que suele tener como un 97% de azúcar, es totalmente insignificante a efectos de salud". La mantequilla también es muy comentada y comparada con la margarina . En ocasiones se ha afirmado que la margarina es mejor nutricionalmente hablando, pero, como explica el autor, "al final son dos alimentos que son muy grasos, tienen más del 60% de grasa los dos casos. La ventaja de la margarina es que como viene de vegetales no tiene colesterol. Si se toman muy esporádicamente, digamos que el colesterol que tiene la mantequilla tampoco va a ser un problema"

En las grandes cadenas de supermercados es muy habitual toparse con una sección ecológica donde están incluidos algunos alimentos como las verduras, pero ¿son estas más sanas? El autor expone que "no hay ninguna evidencia científica que demuestre que un alimento ecológico es mejor que uno convencional, eso de entrada. A efectos de salud, lo único que puede empeorar es el bolsillo". También nos topamos con numerosas bebidas vegetales que prometen ser beneficiosas y, como dice Herrero, "al final, si tu lo piensas, las bebidas vegetales se hacen para imitar a la leche. No son blancas, hay que ponerlas blancas, no tienen calcio de manera natural. Son alimentos ultraprocesados".